شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات إيجابية لفيلم Glass Onion: A Knives Out Mystery قبل طرحه فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت مجموعة من النقاد والمتخصصين في السينما بـ فيلم Glass Onion: A Knives Out Mystery، وذلك بعدما تمكنوا من مشاهدة العمل الذى سيطرح في 23 ديسمبر المقبل على منصة نتفليكس.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، يبدأ فيلم Knives Out 2 من حيث انتهى الجزء الأول من العمل، وأشادت أليسون ويلمور من New York Magazine بالجزء الجديد من العمل، حيث كتبت: "Glass Onion أكبر ومصمم بدقة أكثر من Knives Out، ولكن ما يجعله فيلمًا أكثر إرضاءً هو أنه يظهر شخصياته أكثر".

وأشاد برايان تاليريكو من موقع RogerEbert.com بـ Glass Onion لكونه "ممتع للغاية"، حيث أشاد بالحوار بين الكاتب والمخرج جونسون.

كما صرحت Wendy Ide من Screen International، ووصفت Knives Out 2 بأنه "فيلم ممتع ومضحك على الأقل مثل الجزء الأولى، إن لم يكن أكثر."

كما أضاف جاستن تشانج من صحيفة لوس أنجلوس تايمز بإتجاه جونسون الذي قال إن الفيلم يتمتع "ببراعة تكشف عن نفسها سينمائيًا".

تدور أحداث فيلم Glass Onion: A Knives Out Mysteryبعدما يدعو الملياردير التكنولوجي مايلز برون (إدوارد نورتون) بعضًا من أقرب وأعز أصدقائه لقضاء إجازة في جزيرته اليونانية الخاصة، سرعان ما يتضح أن كل شيء ليس مثاليًا، خاصة عندما يموت شخص ما، وبالتالي تبدأ التحقيقات والمؤمات في الظهور.

حيث صرح الممثل العالمى دانيال كريج لـ موقع Variety: "قمنا بتصوير الجزء الثانى من Knives Out خلال 2021، في اليونان، ثم انتقلنا إلى الاستوديو في صربيا لاستكمال التصوير والآن العمل في مرحلة المونتاج، وبالتالي أعتقد أنه سيطرح في خريف هذا العام ".