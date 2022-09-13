شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تقاضى زياد برجى بسبب أغنية "أنا وبس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الفنانة إليسا عن طريق وكيلها القانونى بدعوى قضائية ضد الفنان زياد برجى والشاعر أحمد ماضى، تتهمهما بالتعدى على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها فيما خصّ أغنية "أنا وبس".

وجاء فى البيان الصادر عن محامى إليسا إن زياد برجى وأحمد ماضى تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وحصلا مقابل ذلك على حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور.

وتابع البيان أن برجى وماضى أعادا نشر الأغنية تحت عنوان "وبطير" رغم ان كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية "وبطير" لأنها الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية .

وأكد المكتب الإعلامى للفنانة إليسا أن الوكيل القانونى المحامى قد اتخذ كافة الإجراءات الآيلة إلى وقف التعدى على حقوق الفنانة إليسا المحمية قانونا، وملاحقة كل من ساهم فى قرصنة أغنية "أنا وبس" وتحويرها وتقليدها ونشرها خلافا للقانون، بما فيهم كاتب وملحن وناشر الأغنية المذكورة، وكل من ساهم فى توزيع أو الترويج للأغنية المقرصنة.