شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولي لفيلم The School for Good and Evil قبل عرضه في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The School for Good and Evil، الملامح الاولي لفيلمها الجديد قبل عرضه في 19 أكتوبر المقبل، من بطولة كلاً من صوفيا آن كاروسو، صوفيا وايلي، كيري واشنطن، وتشارليز ثيرون. وعلى جانب آخر أعلنت شبكة نتفليكس، مؤخراً عن طرح حلقات الموسم الثانى من مسلسل Fate: The Winx Saga ، بداية من يوم 16 سبتمبر الجارى على المنصة، ويتكون العمل من 6 حلقات تطرح دفعة واحدة. وكان الموسم الأول من مسلسل نيتفلكس Fate: The Winx Sagaالذى طرح فى 22 يناير من العام الماضى 2021، حصل على تقييم ضعيف على موقع Rotten Tomatoes، وصل إلى 38%، ويتتبع مسلسل Fate: The Winx Saga رحلة نضوج خمس جنيات يدرسن فى Alfea، وهي مدرسة داخلية للسحر في العالم الآخر، حيث يتعلمن السيطرة على قواهن السحرية بينما يستكشفن الحب، الصراعات، والوحوش التي تهدد حياتهن. ويدورالمسلسل فى إطار الأكشن والمغامرة ودراما، ويتكون الموسم الأول من العمل على 6 حلقات طرحت دفعة واحدة على المنصة. مسلسل Fate: The Winx Saga من بطولة أبيجيل كوين، داني جريفين، هانا فان دير ويستهوسن، إليشا أبلباوم، فريدي ثورب، بريشوس مصطفى، إليوت سالت، سادي سوفيرال، ثيو جراهام، جاكوب دودمان، فرح داولينج، جوردان كولينز.