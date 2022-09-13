شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده مع هشام عباس ونادر حمدى وأحمد الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور من احتفاله بعيد ميلاده أمس وسط عدد من الأصدقاء المقربين له، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "نظرا للظروف الاقتصادية و توفيرا للنفقات، احتفلنا امبارح بعيد ميلاد كلا من هشام عباس ونادر حمدي واحمد الشامي والعبد لله".

ويستعد حسني لخوض تجربة جديدة على خشبة المسرح، من خلال مسرحية بعنوان "حتى لا يطير الدكان" المقرر عرضها خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يبدأ أكرم التحضيرات والبروفات للمسرحية خلال الفترة المقبلة، والمسرحية يشارك في بطولتها درة، بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، وهي قصة أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، حيث قام ببطولة مسرحية عطل فني " 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وقد حققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحا كبيرا.



جانب من الاحتفال



اكرم حسني واصدقائه

وانتهى النجم أكرم حسنى من تصوير مشاهده كضيف شرف فى أحداث فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذى يتواصل تصويره حالياً ويجسد أكرم خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.