شكرا لقرائتكم خبر عن زوج بوسي ينفي انفصالهما: رصيدها زاد عندي لما وافقت إني أرجع لأم أولادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام ربيع مصفف الشعر، وزوج المطربة بوسي، إن ما تروجه السوشيال ميديا بشأن تدهور العلاقات بينهما أمر مغلوط تماما، موضحًا: "الموضوع مأفور بشكل غير عادي في السوشيال ميديا وبوسي تنهار بسبب حديث السوشيال ميديا أنها كانت تعوق والدها".

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "صالحتها ووالدها على بعض، وقلت لها عاوزين نتصور مع بعض وننزل الصورة عشان الناس فاهمة إنك عاق، لكن هي قالت أنا ميهمنيش الناس، أنا بعامل ربنا".

وتابع مصفف الشعر وزوج المطربة بوسي: "رجعت لأم أولادي وولادنا مع بعض في كل حتة، ورصيدها زاد عندي لما وافقت أرجع لأم الأولاد".