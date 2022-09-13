شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من مسلسل She-Hulk: Attorney at Law بالتزامن مع عرضه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل عن فيديو ترويجى جديد لـ مسلسل She-Hulk، الذى طرح تحت اسم She-Hulk: Attorney at Law، والذى كشف عن مجموعة ترويجية جديدة من باقى الحلقات الباقية، على أن يتكون المسلسل من 9 حلقات تطرح بشكل أسبوعى.

مسلسل She-Hulk يدور حول جينيفر والترز التي تطور قدراتها الهيكلية الفريدة بعد حصولها على نقل دم من ابن عمها، والتي ترث سلطات هالك بعد أن تلقت منه عملية نقل دم، وعلى عكس بروس، فإن جينيفر قادرة على الاحتفاظ بمعظم شخصيتها وذكائها وسيطرتها العاطفية.

كما تشارك الممثلة جينجر جونزاجا فى سلسلة "She-Hulk" الجديدة، في دور رئيسي، وفقًا لما نشره موقع TheWrap، حيث ستلعب جونزاجا الصديقة المقربة لـ Tatiana Jennifer Walters.

وانضمت الممثلة الإنجليزية جميلة جميل إلى مسلسل She-Hulk، مع مجموعة كبيرة من الأبطال منهم مارك رفالو الذى سيعيد تجسيد دوره الشهير "Hulk" في السلسلة، على أن تلعب دور شخص شرير، فى السلسلة She Hulk القادمة على منصة ديزنى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "vulture".

على أن تلعب Tatiana Maslany دورالشخصية الرئيسية واسمها المستعار جنيفر والترز، المسلسل من إخراج Kat Coiro وAnu Valia مع عمل Jessica Gao ككاتبة رئيسية.