بعد ترشحه للنقابة.. مصطفى كامل يطرح أغنية "زرعة خايبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه الجديدة "زرعة خايبة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "زرعة خايبة" غناء مصطفى كامل من كلماته وألحانه، وتوزيع وميكس ماستر كلوبيكس.

ومن ناحية أخرى تشهد نقابة المهن الموسيقية، حالة من الغليان، عقب فتح باب الترشح لمنصب "نقيب المهن الموسيقية"، يوم الأحد الماضي، و تقدم 5 مرشحين للمنافسة بالانتخابات المقرر عقدها يوم 11 أكتوبر القادم.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية، تحدث عن كواليس ما يحدث، في تصريح لـ"الخليج 365"، وقال:" هناك إنقسام حاد، حدث عقب فتح باب الترشح، وكانت البداية بين أعضاء مجلس إدارة النقابة، إذ كان هناك اتفاق بينهم على ترشيح أحدهم، على أن يتولى الآخرين دعمه لضمان بقاء التشكيل الحالي، ولكن البعض لم يلتزم بذلك".

وأضاف،:"هذا الإنقسام، كان وراء تراجع وكيل المجلس المايسترو محمد أبو اليزيد، عن الترشيح، وخاصة بعد تأكيد عضو المجلس الفنان حلمي عبد الباقي، دعمه الفنان مصطفى كامل، بالإنتخابات".

المصدر تابع،:" الفنان مصطفى كامل، يعد الأقرب من بين المرشحين الخمس، بما فيهم د.علاء سلامة (الوكيل السابق بالمجلس)، وفي حالة نجاح (مصطفى)، هناك صدام متوقع جادا بينه وبين سكرتير المجلس الحالي المايسترو أحمد رمضان، وايضا مسئولي الشئون القانونية وفي مقدمتهم سعد متولي، بسبب خلافات سابقة، إلى جانب الاتهامات التي يشنها، وحديثه عن وجود فساد بالنقابة".

مجلس نقابة المهن الموسيقية، بدأ الأحد الماضي، تلقي طلبات الترشح للانتخابات على منصب النقيب، وشهد اليوم الأول، تقدم 5 مرشحين، هم الفنان مصطفى كامل، المايسترو مصطفى حلمي أمين، المايسترو علي الشريعي، د.علاء سلامة "وكيل المجلس الحالي"، وشريف حمدي "أستاذ كلية التربية الموسيقية".