إليسا تتخذ إجراء قانوني ضد زياد برجي بسبب أغنية "أنا وبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصدرت الفنانة اللبنانية إليسا بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع" فيسبوك"، ضد الفنان زياد برجي بعد تعديه على حقوق الملكية لأغنية "أنا وبس".

ونشرت إليسا البيان، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وأكدت في البيان المذكور إلى أنها أصدرت أغنية "أنا وبس" بعد أن تنازل كل من زياد وأحمد عن كامل حقوقهما الفنية و الأدبية و تقاضيا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل.

ويشير البيان إلى أن موكلها القانوني اتخذ الإجراءات اللازمة "لوقف التعدي على حقوق إليسا المحمية قانونيا".

وكان الفنان زياد برجي طرح أغنية "وبطير"، وهي نفس الأغنية التي طرحتها المطربة اللبنانية إليسا بعنوان "أنا وبس".

وردت إليسا على غناء زياد برجي أغنية "أنا وبس"، وكتبت عبر موقع "تويتر": "كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي".

وكان خلاف حاد قد نشأ بين إليسا من جهة وزياد برجي وأحمد ماضي من جهة أخرى على خلفية قيام إليسا بتجنب ذكر اسم كاتب الأغنية قبل مدة وهو ما أشعل تصريحات متبادلة بينهم عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذي دفع زياد برجي لإطلاق الأغنية بصوته.