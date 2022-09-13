بعد الحكم بحبسه محمود المهدي.. طليق منة عرفة خضع للتجميل وتزوج 3 مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار سليم سليم، اليوم الثلاثاء، بحبس طليق منه عرفة سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت، وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي أشرف زكي، وزوجته الفنانة روجينا، في مرافعته أمام محكمة الدقي، إن محمود حسن علي مهدي سب وقذف الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022م جنح الدقي.

وانتهت قصة زواج الفنانة منة عرفة ومحمود المهدي، بعد رحلة من الجدل ما بين الانفصال والعودة على مدار الفترة الماضية، وهو ما أشار إليه أيضا طليق منة عرفة.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن محمود المهدي:

- من مواليد 28 نوفمبر 1990.

- تزوج مرتين قبل الفنانة منة عرفة.

- لديه 3 بنات من زوجته الأولى.

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة 2008.

- أول أعماله فيلم "666"، وهو ينتمى لنوعية أفلام الرعب والإثارة، من بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامى مغاورى.

- احتفلت الفنانة الشابة منة عرفة بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو 2021، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما.

- أعلن محمود المهدي، انفصاله عن الفنانة منة عرفة للمرة الأولى في نوفمبر 2021، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

- في نوفمبر 2021، أعلن "المهدي" عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، عودته لمنة عرفة، قائلا: "الحمد لله.. دائما ثقتي في ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد اتمنى الخير لينا.. ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".

- كشف محمود المهدي سبب انفصاله عن الفنانة منة عرفة، وأشار عبر ستوري حسابه على إنستجرام إلى أن والدتها هي السبب، مشيرا إلى أنها كانت تهتم فقط بالماديات قائلا: "كل همها الماديات.. بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها، وثقتي في ربنا كبيرة لأني مقصرتش بالعكس كنت بحافظ".

- نشر أحد أطباء التجميل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة يظهر فيها محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة وهو يخضع لعملية زراعة شعر.

- وظهر "المهدي" وهو يقوم بإجراء العملية داخل العيادة، بعدما قام الطبيب بعمل علامات لتحديد مناطق "الصلع" بالرأس لزراعة الشعر.