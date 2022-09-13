الحكم بحبس ” محمود المهدي ” طليق منة عرفة سنة مع الشغل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:50 مساءً - قضت محكمة جنح الدقي بحبس الممثل ” محمود المهدي ” طليق الفنانة ” منة عرفة ” سنة مع الشغل ودفع غرامة قيمتها 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه .
كما تضمن حكم المحكمة إلزام محمود المهدي بدفع تعويض مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية .
وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنان ” أشرف زكي ” نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة ” روجينا ” .
وكان قد تقدم محامي النقابة بـ 3 حوافظ مستندات إلى المحكمة تحوي عبارات السب والقذف التي وجهها محمود مهدي إلى أشرف زكي وروجينا مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم .
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