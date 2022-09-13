شكرا لقرائتكم خبر عن أشتاق إليك يوميا.. ابنة بول ووكر تتذكر والدها بصورة من طفولتها معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت ميدو ووكر ابنة الممثل الراحل بول ووكر عبر حسابها على الانستجرام معايدة لوالدها الراحل بمناسبة ذكرى عيد مولده التي تحل هذه الأيام، إذ نشرت صورة لها في صغرها معه وكتبت: "عيد مولد سعيد لتوأمي وصديقي المفضل أحبك دائما واشتاق إليك يوميا".

توفى باول ووكر في 30 من نوفمبر عام 2013 عندما كانت ابنته في 15 من عمرها في حادث سيارة أثناء تصويره الجزء السابع من سلسلة أفلام Fast & Furious وفي عام 2021 حضرت ميدو العرض الأول للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious.

وكان الممثل فين ديزل صرح في وقت سابه بأنه من الممكن أن تظهر ابنة النجم الراحل في الجزء الجديد من Fast & Furious و تحدث لـ برنامج " Daily Pop": "دعوني لا اخبركم بأسرار العمل ولكن دعونا نقول أنه لا يوجد شيء مستبعد"، و أضاف أن ميدو مقربة جدا من العائلة و هي أول من عايدته في يوم عيد الأب وقال "استطيع القول أن افضل شيء اراه هي كونها مع ابنائي مندمجين معا وأشعر انني علي حماتيها من أي شيء قد تتعرض له".

وكانت ميدو ووكر حضرت من قبل حفل زفاف الممثلة جوردانا بروستر والتي شاركت البطولة بجانب والدها في سلسلة أفلام Fast & Furious و لم تقطع ميدو علاقتها مع أي احد من طاقم التمثيل وحرصت على مشاركتهم كل ما يمرون به كما لو كان اباها بوول ووكر موجود.