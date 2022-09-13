شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. وفاة جودار وفيلم محمد رمضان "مرزوق وإيتو" وحفل عمر خيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر، أحداث عديدة على الساحة الفنية المحلية و العالمية أبرزها وفاة المخرج الفرنسى العالمى جان لوك جودار عن عمر91 عاما، وتعاقد النجم محمد رمضان، على عمل سينمائي جديد تحت عنوان "مرزوق وإيتو" ونستعرض خلال ذلك التقرير أبرز الأحداث.

وفاة المخرج الفرنسى العالمى جان لوك جودار.. ويسرى نصرالله ينعيه

توفى المخرج الفرنسى السويسرى جان لوك جودار، الذى كان شخصية رئيسية فى حركة Nouvelle Vague، وهى حركة صناعة الأفلام التى أحدثت ثورة فى السينما فى أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، عن عمر ناهز 91 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

اشتهر جودار بأسلوبه فى التصوير الفوتوجرافى، كما ترك بصمته بسلسلة من الأفلام المسيسة بشكل متزايد فى الستينيات، وله أفلام مثل Film Socialisme وGoodbye، وغيرها من الأعمال المهمة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian".

ولد جودار في باريس عام 1930، ونشأ وذهب إلى المدرسة في نيون، على ضفاف بحيرة جنيف في سويسرا، وبعد عودته إلى باريس بعد إنهاء دراسته في عام 1949، وجد جودار موطنًا طبيعيًا فى "نوادي السينما" الفكرية التى ازدهرت في العاصمة الفرنسية بعد الحرب.

كما نعى المخرج يسري نصرالله المخرج الفرنسي جان لوك جودار الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما، بعد مسيرة فنية خالدة، ونشر صورة للراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "الرجل الذي علمني أنه يمكنك أن تكون حرًا مع الأفلام وبها، وكان "حارس" رائع للسينما، أشعر بالحزن الشديد".

محمد رمضان يتعاقد على بطولة فيلم "مرزوق وإيتو"

تعاقد النجم محمد رمضان، على عمل سينمائي جديد تحت عنوان "مرزوق وإيتو" من إنتاج شركة إيغل فيلمز/ Eagle Films للمنتج جمال سنان، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير.

عمر خيرت يحيي حفلاً موسيقيًا فى دار الأوبرا اليوم

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا بدار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير اليوم الثلاثاء، يبدأ الحفل في الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التي أحبها جمهوره واعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أكرم حسنى ونادر حمدى

أحتفل عدد من النجوم في مقدمتهم النجم حميد الشاعرى وشيكو وهشام ماجد وعزيز الشافعى وتامر حسين وتومة ووائل غنيم وأحمد فهمى وأحمد سعد بعيد ميلاد الفنان أكرم حسنى والموزع الموسيقى والمطرب نادر حمدى وذلك بمنزل اكرم حسنى ، وشارك الجميع الغناء مع الكابو.