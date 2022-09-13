رجلان من المشاهير اعتنقا الدين الإسلامي للزواج من سميرة أحمد.. شاهدهما وتعرف على أسرار لا تصدق عن حياتها – «صور»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - أكملت الفنانة سميرة أحمد عامها الـ83، وهي واحدة من الفنانات اللاتي نجحن في أسر قلوب الجمهور بسبب ملامحها الهادئة، وحرصها على تقديم أدوار السيدة صاحبة المبادئ والأخلاق، ويبدو أنها لم تسيطر على قلوب الجمهور كممثلة فقط، وإنما كسيدة؛ فقد تزوجت أربع مرات على مدى مشوارها كان من بينهم رجلين اعتنقا الإسلام من أجل حبها والزواج منها.

4 أزواج في حياة سميرة أحمد

أولى زيجات الفنانة “سميرة أحمد”، كانت من المنتج “بطرس زريبات”، الذي تعرف عليها عام 1952 أثناء تصوير فيلم “شم النسيم”، وطلب الزواج منها؛ إلا أن اختلاف الديانات أجبره على اعتناق الإسلام بدلا من المسيحية، وغيّر اسمه إلى “شريف زالي”، وعلى الرغم من حديث الجميع عن قصة الحب التي جمعتهما، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق بسبب المشكلات التي نشبت بينهما.

سميرة أحمد وزوجها الثاني وجية نجيب وإبنتهما جليلة

الزيجة الثانية، كانت من الكاتب “وجيه نجيب” الذي ارتبطت به بعد قصة حب، وأنجبت منه ابنتها “جليلة”، لكن وقوع المشكلات بينهما تسبب في لجوئهما للانفصال في هدوء شديد، ولم يكن أحد يتوقع ذلك في الوسط الفني، واقتنع وجيه بأن الطلاق في صالحهما معًا.

سميرة أحمد وإبنتها الوحيدة جليلة

وصفت الفنانة المصرية سميرة أحمد، تجربة الانفصال عن زوجها السيناريست والمنتج وجيه نجيب، بأنه تجربة مرة، وذلك لخوفها من نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة، ونظرية أنها تكون امرأة سهلة.

واتفق الثنائي على أن تكون حضانة جليلة، لجدتها والدة سميرة، وعلى أن تكون الفيلا الفاخرة التي يقيمان فيها ملكا لجليلة تقيم فيها مع والدتها وجدتها، وعلى أن يكون من حق وجيه أن يرى ابنته في أي وقت يشاء، وعلى باب المحامي مدت سميرة يدها لوجيه وهي تقول له في ابتسامة «أصدقاء»، ورد وجيه وهو يمد لها يده قائلا: «طبعا أصدقاء».

سميرة أحمد تتحدث عن تجربة الطلاق

سميرة أحمد، وصفت قرار الانفصال في حوار قديم لها مع مجلة «آخر ساعة»، قائلة: «إنه كان قرار حزين فليس هناك امرأة في العالم تريد لنفسها الطلاق.. أمي قالت لي عندما عرفت بالخير كنت أتمنى أن تعيشي سعيدة، نفس الشيء قالته لي والدة وجيه.. وخيرية أختي بكت بشدة ساعة إن جاء المأذون.. فالطلاق له طعم مر.. كطعم الفشل».

وأضافت: «أشعر بأن فرصة السعادة في الحياة قد ضاعت مني.. أنا الآن مستريحة لأن الطلاق قد تم، ولكن هذا لا يمنع من أنني اشعر بأنني تعيسة.. ففي يوم زواجي من وجيه تصورت أنني عثرت على السعادة.. وفي يوم ميلاد جليلة شعرت بأنني ملكت الدنيا كلها.. عمري ما أحببت وجيه كما أحببته لحظة ولادة جليلة.. ولم تمر أكثر من أربع سنوات على هذا اليوم.. ومع ذلك فقد ضاعت السعادة.. وإذا بي أعود وحيدة.

سميرة أحمد وزوجها الرايع والاخير صفوت غطاس

فالمرأة محتاجه دائمًا إلى الحنان.. محتاجة إلى رجل يشعرها دائما بأنها مازالت طفلة صغيرة.. الحياة غير محتملة بالنسبة للمرأة إذا خلت من الرقة.. كيف يمكن لامرأة أن تعطي وتبذل وهي محرومة».

وتابعت قائلة: «الحمد لله أنا عندي حاجات كثير.. عندي بنت حلوة.. وبيت كويس. وعندي عملي.. وسمعتي كويسة.. لكن أنا شاعرة أني وحيدة وخائفة من المستقبل.. خائفة أن الناس تطمع في.. ويقولوا «واحدة ست لوحديها».. أنا اكره أن أكون مطمع لأي إنسان.. في الحالة دي، يصعب علي روحي!.. لكن من المؤكد أن فكرة أن الست غير المتزوجة سهلة فكرة فقط لأن المسألة مسالة مبادئ وقيم.. طبعا ده لا يمنع من أن الزواج حماية.. وأنا فقدت هذه الحماية.. أنا شاعرة بقلق شديد.. والشيء الذي يعزبني هو وجود جليلة».

الزيجة الثالثة، للفنانة سميرة أحمد كانت من المنتج “أديب جابر”، الذي انفصلت عنه بسبب المشكلات التي وقعت بينهما.

الزيجة الرابعة والأخيرة، كانت من المنتج “صفوت غطاس“، الذي اعتنق الإسلام من أجل الزواج منها، على الرغم من كم الانتقادات التي وجهت له.

السيرة الذاتية لسميرة أحمد

ولدت سميرة أحمد لأب يعمل خطاط بمحكمة استئناف في محافظة أسيوط كان لها سبع أشقاء أحدهم الممثلة الكوميدية خيرية أحمد، انتقلت وهي بسن صغيرة إلى القاهرة مع أسرتها وعمرها ٦ سنوات، حيث ولعت بنجمات السينما المصرية، وأصيب والدها بمياه بيضاء على عينية، مما تطلب دخوله المستشفى واضطربت حياة الأسرة ماديا، وعملت شقيقاتها الأكبر في المحلات التجارية.

عرفت سميرة وشقيقتها خيرية أحمد طريق مكاتب الريجيسيرات، وعملن ككومبارس في الأفلام لقاء ٥٠ قرشا في اليوم بدءا من عام ١٩٥١ وحتى منتصف عام ١٩٥٢ حيث أسند إليها بعض الأدوار الصغيرة مثل فيلم شم النسيم ١٩٥٢ الذى تعرفت فيه على المنتج بطرس زريبات وتزوجته لتنال ادوارا أكبر في أفلام كلاسيكية مثل ريا وسكينة ١٩٥٢ وبدأت تنهال عليها الأدوار حتى أحبها الجمهور من أجل ملامحها الهادئة، وحرصها على أداء الأدوار التي تنال تعاطف الجمهور.

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