كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - شاركت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة شكر إلى جمهورها على دعمهم لها في الفترة الأخيرة .
وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تبكي متأثرة وأعربت عن تقديرها لما يقوم به جمهورها من أجلها فقالت : ” كمية الورد اللي عندي من أروع فانز حاجة دمعت عيني صراحة ” .
وتابعت دنيا : ” البطماوية وقفوا معايا بزاف نبغي نشكرهم كاملين .. كنتم السند وكنتم كل شيء .. شكراً لكم ” .
يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن انفصال الفنانة دنيا بطمة عن زوجها المنتج البحريني ” محمد الترك ” بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات .
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تدخل في نوبة بكاء في أحدث ظهور لها وتوجه رسالة إلى الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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