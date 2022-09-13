دنيا بطمة تدخل في نوبة بكاء في أحدث ظهور لها وتوجه رسالة إلى الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - شاركت الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة شكر إلى جمهورها على دعمهم لها في الفترة الأخيرة .

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تبكي متأثرة وأعربت عن تقديرها لما يقوم به جمهورها من أجلها فقالت : ” كمية الورد اللي عندي من أروع فانز حاجة دمعت عيني صراحة ” .

وتابعت دنيا : ” البطماوية وقفوا معايا بزاف نبغي نشكرهم كاملين .. كنتم السند وكنتم كل شيء .. شكراً لكم ” .

يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن انفصال الفنانة دنيا بطمة عن زوجها المنتج البحريني ” محمد الترك ” بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات .