حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد إبنتها ” أماليا ” الثالث

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - احتفلت الفنانة ” حنان مطاوع ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة ” أماليا ” الثالث . فنشرت حنان مطاوع صورا من الاحتفال والتي ظهرت بها برفقة زوجها المخرج ” أمير اليماني ” ووالدتها الفنانة ” سهير المرشدي ” . وكتبت حنان مطاوع في تعليقها على الصور : ” العمر بيتحسب بلحظات السعادة اللي بنعيشها ومن أعظمها يوم ما نورتي قلبي وحياتي ” . وتابعت الفنانة المصرية : ” ربنا يسعد كل الناس ويرزق كل مشتاق ويحفظلنا كل حبايبنا، آمين.. أماليا .. 3 سنين ” .

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