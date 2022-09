شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لمنح المخرج إيليا سليمان جائزة شرفية من أكاديمية الفيلم الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مسؤول من أكاديمية الفيلم الأوروبي بأن هناك اتجاه وتفكير لمنح جائزة شرفية للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان على ما حققه من إنجازات في السينما العالمية وسيحضر المخرج كضيف شرف في حفل تسليم جوائز الأفلام الأوربية في دورته 35 والذي سيعقد في 10من ديسمبر المقبل في ريكيافيك عاصمة ايسلندا وفقا لموقع variety.

كان المخرج إيليا سليمان حصل على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين عام 2019 عن فيلم It Must Be Heaven والذي يعرض وجهة نظر سليمان في الكفاح الذي يخضونه الفلسطنين خارج وطنهم و نافس الفيلم على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 2019.

ولد إيليا سليمان في مدينة الناصرة التي تعد من اهم مدن فلسطين التاريخية وبدأ مسيرته المهنية في نيويورك في عام 1990 وبدأ مسيرته الاخراجية مع الفيلم القصير Introduction to the End of an Argument و فيلم Homage by Assassination والذي حاز على عدة جوائز وفقا لموقع variety.

نال فيلمه Chronicle of a Disappearance جائزة أفضل فيلم أول في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 1996 وفي عام 2002حصل على جائزتين لفيلمه Divine Intervention جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي وجائزة العالمية في مهرجان السينما الأوروبية لفيلم غير أوروبي.

ويقدم سليمان في اعماله الجوانب المحزنة والسريالية للحياة الفلسطينية وفي عام 2007 تم اختياره ضمن 35 مخرج عن فيلم To Each His Own Cinema والذي شارك في إخراجه عدة مخرجين كفيلم جماعي لأجل الذكرى 60 لمهرجان كان السينمائي،وفي عام 2009 كان فيلمه The Time That Remains قد عرض من ضمن فعاليات المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي وحاليا هو على وشك ان يضيف لإنجازاته سطرا جديدا.