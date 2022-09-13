شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح برومو أغنيته الجديدة "دلوقتي عجبناكو" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان بهاء سلطان برومو أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان "دلوقتي عجبناكو"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" والتي يتعاون من خلالها مع شركة روتانا للصوتيات، استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات برومو الأغنية:

"دلوقتي عجبناكو.. ما كنا حلوين ومعاكوا.. فجأة الشوق أهو جابكم.. طب أي كان مشاكم".

وأحيى بهاء سلطان مؤخرًا حفلا غنائيا بالإسكندرية وسط حضور جماهير كبير، وقال للجمهور: "أنا بشكركم جدا ووجودكم النهاردة فوق راسى"، وقام بغناء "تعالى ادلعك"، كما قامت طفلة صغيرة بتقديم شوكولاتة له، فقام بتقبيل يدها كنوع من الشكر لها، واختتم الفنان بهاء سلطان حفله بأغنيات قوم اقف وانت بتكلمني، أنا زعلتك في حاجة، الواد قلبه بيوجعه، وغيرها من الأغانى.

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويتجرى جاليًا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وكشف محمد نصار المنتج المنفذ للفيلم أن الأغنية الدعائية كتبت كلماتها منة عدلى القيعى، ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتتناسب كلماتها وألحانها مع أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي حول صلاح -أحمد حاتم- الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام إرثه وبيع أملاكه في الأرياف والتي تتضمن نادي لكرة القدم لتبدأ من هنا سلسلة من المواقف الكوميدية التي لا تنتهي.