شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم التونسي ترينو ينافس بالمسابقة الرسمية لمهرجان Show Me Shorts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم التونسي القصير ترينو في المسابقة الرسمية لـ مهرجان Show Me Shorts السينمائي بنيوزيلندا، الذي ينطلق في الفترة من 7 أكتوبر حتى 30 من الشهر نفسه، ويعد أحد المهرجانات المؤهلة لجوائز الأوسكار.

فيلم ترينو من تأليف وإخراج نجيب كثير، وتدور أحداثه حول طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.

وسبق أن عرض الفيلم للمرة الأولى عالميا في المسابقة الرسمية للفيلم القصير بمهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي ، كما نافس في مهرجان DOKUFEST الدولي للأفلام الوثائقية، ويشارك في بطولته محمد قريع، ماكس بيمبرتون، كوثر الذوادي، وإلينور كرو.

نجيب كثير مخرج وسيناريست وموسيقي تونسي يعيش في لندن، درس الموسيقى وهندسة الصوت في جامعة ويست لندن عام 2011، ثم تشعب لدراسة التصوير السينمائي، ويعمل نجيب حاليًا على تطوير أول أفلامه الروائية.