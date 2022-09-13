شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يوجه نصيحة لمتابعيه: كُن نفسك دائمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم كريم عبد العزيز، على توجيه نصيحة لجمهوره و متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة عليه دعاء " لمن غلبته ذنوبه"، وكتب على الصورة قائلا:" صباح الرضا على أعظم جمهور وناس كون نفسك دائما".



كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم عبد العزيز المعروضة بالسينمات، فيلم "كيرة والجن" وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.