بالصور.. لحظة تعاقد محمد رمضان على بطولة فيلم "مرزوق وإيتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

بدأت جلسات عمل مكثفة بين النجم محمد رمضان والمؤلف عمرو محمود ياسين الذي انتهى من كتابة السيناريو، والمخرج محمد سمير، بشأن فيلم السينمائي الجديد "مرزوق وايتو".

وكشفت الجهة المنتجة للفيلم، عن صور جديدة لحظة تعاقد محمد رمضان على "مرزوق وايتو" بحضور محمد طه الجنايني مدير عام شركة"ايجل فيلمز"، ومنتج منفذ الفيلم شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ.

ورصدت شركة إيغل فيلمز Eagle Films للمنتج جمال سنان، ميزانية ضخمة للعمل، لضمان خروجه بأفضل نتيجة من حيث الإمكانيات والتقنيات التي تناسب أجواء الفيلم.

فيلم "مرزوق وايتو" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير. كما يعود المنتج جمال سنان للسينما بهذا العمل بعد أن قدم عددا كبيراً من الأعمال في الوطن العربي والعالم أهمها مسلسلات (ونوس) ليحيى الفخراني، (جراند أوتيل) لعمرو يوسف، (طريقي) لشيرين عبدالوهاب، (من شارع الهرم إلى) و(كف ودفوف) و(الناجية الوحيدة) لهدى حسين، (للموت) و(أولاد آدم) لماغي بو غصن ودانييلا رحمة، (تانغو) لباسل خياط ودانييلا رحمة، (دفعة بيروت) لنخبة من نجوم الصف الأول في العالم العربي، وغيرها من الأعمال التي حصدت عدداً كبيراً من الجوائز وتصدرت قوائم المشاهدات عربياً وحول العالم.