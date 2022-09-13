وفاة المخرج جان لوك جودار عن عمر يناهز الـ 91 عاما ونصر الله ينعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى المخرج الكبير يسري نصر الله، المخرج جان لوك جودار، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

وقال نصر الله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الرجل الذي علمني أنه يمكنك أن تكون حرًا مع الأفلام وفي الأفلام.. وكان حارسا رائعا للسينما.. أشعر بحزن شديد.. علمني أنه من الممكن أن تكون حرًا في السينما وبها.. كان بمثابة حارسها.. حزين للغاية.

المخرج جان لوك جودار عُرف بمناهضته للصهيونية ودفاعه عن القضية الفلسطينية، وتضمن فيلمه الوثائقي هنا وهناك، الذي عُرض عام 1976، صورًا لهتلر إلى جانب صور لرئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير.