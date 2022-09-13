صدر حكم قضائي ضده. بـ 13 مليون.. أزمات محمد رمضان مع "مرزوق وإيتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعاقد النجم محمد رمضان، مع شركة إيجل فيلمز Eagle Films للمنتج جمال سنان، على بطولة فيلم بعنوان "مرزوق وإيتو"، جدد الحديث حول العمل الذي أثار جدلا واسعا منذ 5 سنوات، ووصل إلى حد النزاع في ساحات القضاء.

وبدأ الحديث عن "مرزوق وإيتو"، في نهاية عام 2016، إذ كان من المقرر أن يقدم كمسلسل يبدأ النجم محمد رمضان تصويره تحت عنوان "مرزوق وتيتو" في يناير 2017، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

وتعاقد رمضان، في ذلك الوقت مع شركة o3 التابعة لمجموعة قنوات mbc، لمدة 3 أعوام مقابل 110 ملايين جنيه، لتقديم 3 أعمال، يكون أولها مسلسل "مرزوق وإيتو"، عن قصة الكاتب عصام حلمي، وسيناريو وحوار الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن إخراج طارق رفعت.

وبدأت أولى أزمات مسلسل "مرزوق وتيتو"، باعتذار أيمن بهجت قمر، عن كتابة السيناريو والحوار، بسبب ضيق الوقت، وحل مكانه السيناريست عمرو محمود ياسين، وتم تعديل اسم العمل إلى "ولاد الطيب مرزوق وتيتو"، ورشح للمشاركة في بطولته الفنان محمد علي رزق، و منة فضالي، ولطفي لبيب، وسيمون.

مع بداية التحضير، تم استدعاء بطل العمل النجم محمد رمضان، لأداء الخدمة العسكرية، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وواجه محمد رمضان، أزمة ثالثة، بعد تعاقده مع العدل جروب، لتقديم مسلسل بعنوان "زين"، إذ أصدرت شركة O3 مصر بيانا تستنكر فيه إخلاله بالعقد المُبرم بينهما، و قامت برفع دعوى قضائية تطالبه بتعويض قيمته 115 مليون جنيه.

بعد نزاع دام سنوات، قدضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 ، بإلزام الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريبا بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد.

ويشهد "مرزوق وتيتو" ، عودة محمد رمضان لتجسيد أكثر من شخصية ، إذ يجسد شخصيات التوائم "مرزوق" و "تيتو"، على غرار ظهوره في مسلسلات "الأسطورة"، و "نسر الصعيد".

المفارقة أن الفنان محمد رمضان، بدأ مؤخرا تصوير فيلم " ع الزيرو"، بعد صدور حكم قضائي ضده لصالح منتج العمل جمال العدل، في يوليو 2020، بإلزام "رمضان"، بسداد 12.5 مليون جنيه، للمنتج نظرا لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما.