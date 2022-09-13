أحدث ظهور لوالدة مي عز الدين المسيحية التي علمتها الصلاة والقرآن الكريم.. لن تتوقعوا جمالها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - علاقة ترابط قوية تجمع الفنانة مي عز الدين بوالدتها، التي انفصلت عن والدها عندما كانت لا تزال «مي» في الثالثة من عمرها، وهو ما تحرص الأولى الحديث عنه دائمًا في تصريحاتها الإعلامية

فضلًا عن توجيهها رسائل الحب الخاصة لوالدتها عبر صفحتها الرسمية بمنصّة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وهذا ما قامت به مي عز الدين مؤخرًا حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها معلقة عليها: «كل حاجة»، في إشارة لوالدتها ودورها الكبير في حياتها.

مي عز الدين تتحدث عن والدتها:

وعلى الرغم من أن والدة الفنانة مي عز الدين لا تزال تتبع ديانتها المسيحية، إلا أنها ساعدت ابنتها على الحفاظ على ديانة والدها الإسلامية، بل وكانت تعاقبها كي تؤدي فروض الصلوات الخمس

وهو ما كشفت عنه «مي» خلال حديث إعلامي سابق لها ببرنامج «100 سؤال» مع الإعلامية راغدة شلهوب.

وخلال اللقاء، كشفت «مي» عن دور والدتها في دعمها لها للالتزام بالصلاة، معقبة: «هي كانت مركزة أوي إن تعاليم ديني أكون عارفاها كويس والتزم بالصلاة، وكانت بتضربني لأنه مينفعش أفوت صلاة»، موضحة أن والدتها ساعدتها في الحفاظ على أداء الفروض منذ الصغر.

مشوار مي عز الدين:

تعد الفنانة مي عز الدين إحدى أهم فنانات جيلها وأكثرهن شهرة وموهبة على الإطلاق، ولها العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا جماهيريًا كبيرًا لدى الجمهور، ووكلت إليها بطولة الأعمال الفنّية في المسلسلات والأفلام بسبب قدرتها على تجـسيد الشخصيات.

الفنانة مي عز الدين، عرفت بملامحها الرقيقة و الجذابة، وحصرها المنتجون في بدايتها الفنية في دور الفتاة الرقيقة الرومانسية، ولكنها استطاعت أن تتمرد على هذا الدور.

واستطاعت أن تحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما نجحت في أن تحجز مكانتها علي الساحة الفنّية بين بنات جيلها وفى قلوب الجماهير.

مي عز الدين، اسمها الحقيقي هو ماهيتاب حسين عز الدين، وقد ولدت في أبو ظبي بالإمارات، ثم عادت مع والدتها إلى الإسكندرية وهي لا تزال في الرابعة من عمرها، و حصلت على بكالوريوس من قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.

حياتها العائلية:

انفصل والدها عن والدتها وهي في عامها الثالث، ومع أن والدتها مسيحية الديانة، إلا أنها كانت تضربها على الصلاة والصوم حتى تلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وقواعده، لأنها مؤمنة بأن على كل إنسان أن يعيش كما وُلد، وأن يعبد الله كما خلقه.

وكان لوالدتها الفضل في تقديمها شخصية نانسي، في مسلسل “آدم”، مع الفنان تامر حسني، حيث أعانتها على فهم شخصية فتاة مسيحية.

حياتها العاطفية:

ارتبط محمد زيدان بالفنانة مي عز الدين وحرصت خلال فترة خطوبتهما على حضور مباريات المنتخب المصري في الاستاد، وبعد فترة انفــ صل زيدان عن مي عز الدين دون إبداء الأسباب وفي لقاء مع الإعلامية راغدة شلهوب، قالت مي عز الدين إنها لم تنــ دم على خطوبتها بمحمد زيدان مشيرة إلى أنها تحترمه.

أعمالها الفنية:

بدأت مى عز الدين مشوارها الفنى بدور بطولة مع محمد فؤاد بفيلم “رحلة حب”، لتتوالى بعدها الأدوار السينمائية والدرامية كما اشتهرت بشخصية سلمى من فيلم “عمر وسلمى” الذى حققت فيه شهرة واسعة

دخلت بوابة الدراما عام 2002، وكان ظهورها الثاني برفقة النجمة يسرا بمسلسل “أين قلبي؟” بدور “فرح” الذي نال إعجاب الجمهور. بعد عام شاركت بمسلسل “الحقيقة والسراب” حيث لعبت مي ببراعة دور “منال”، ابنة فيفي عبدو.

كما قامت ببطولة الفيلم الكوميدي “كلم ماما” رفقة النجم حسن حسني والنجمة عبلة كامل، بشخصية “داليا مقالب” التي حققت كل النجاح.

كان عام 2004 زاخرا بالأعمال الفنية للفنانة مى عز الدين حيث شاركت بمسلسل “يا ورد من يشتريك”، كما عادت للظهور بدور “شهد” مع الفنانة يسرا في بطولة مسلسل “لقاء على الهواء”.

وظهرت بمسلسل “محمود المصري” رفقة عددٍ من نجوم الدراما المصرية، أما في السينما فقد شاركت بفيلمين هما “فرح” و”كيمو وأنتيمو”، وعلى الرغم من فــ شل هذين الفيلمين، إلا أن مى تعتبر دورها في فيلم فرح واحد من أفضل أدوارها.

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