نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان : ” العيش معك نعمة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - احتفلت عارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” بعيد ميلاد المخرج ” طارق العريان ” ال 59 في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع نيكول سعفان بطارق العريان من مناسبات وأماكن مختلفة وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن حبها له .
فكتبت قائلة : ” عيد ميلاد سعيد للشخص الفريد من نوعه، الألطف، الأكثر حقيقة والرجل الذي يهتم ويراعي .. العيش معك هو نعمة .. إليك مجموعة صور لمغامراتنا سويا بمناسبة عيد ميلادك ” .
ولاقي المنشور تفاعلا من جانب المتابعين وعدد من أصدقائهم بالوسط الفني الذين حرصوا على معايدة المخرج طارق العريان بمناسبة عيد ميلاده منهم : نسرين إمام وأحمد العوضي وزينة والإعلامية أنابيلا هلال .
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