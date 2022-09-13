شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى ترد على دعم أحمد فهمي بعد ظهوره فى "طير بينا يا قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ريم مصطفى على تقديم الشكر إلى الفنان أحمد فهمي بعد ظهوره في الحلقة الأولى من مسلسلها الجديد "طير بينا يا قلبي"، ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعها به، وعلقت عليها قائلة: "شكرا يا صديقي على دعمك، نورت الدنيا كلها".





بدأ أمس الاثنين عرض أولى حلقات مسلسل "طير بينا يا قلبي" عبر شاشة قنوات ON فى تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يعرض على قناه ON دراما فى العاشرة مساء.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة انترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الانترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

"طير بينا يا قلبي" من بطولة عدد من النجوم، ومنهم ريم مصطفي، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم على الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.