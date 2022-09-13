شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعرى وتامر حسين وعزيز الشافعى يحتفلون بعيد ميلاد أكرم حسنى ونادر حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل الليلة الماضية عدد من النجوم في مقدمتهم النجم حميد الشاعرى وشيكو وهشام ماجد وعزيز الشافعى وتامر حسين وتومة ووائل غنيم وأحمد فهمى وأحمد سعد بعيد ميلاد الفنان أكرم حسنى والموزع الموسيقى والمطرب نادر حمدى وذلك بمنزل اكرم حسنى ، وشارك الجميع الغناء مع الكابو.



اكرم حسنى وعزيز الشافعى وتامرحسين ونادر حمدى اكرم حسنى وعزيز الشافعى وتامرحسين ونادر حمدى



تامر حسين وهشام ماجد ونادر حمدى تامر حسين وهشام ماجد ونادر حمدى



جانب من المدعويين جانب من المدعويين

واحتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد ميلاد الفنان أكرم حسني، وحرصت على تهنئته على طريقتها الخاصة، حيث شاركت جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بفيديو له من كواليس مسلسل "مكتوب عليا" الذي جمعهما مؤخرًا على نغمات أغنية "ستو أنا".

وعلقت أيتن عامر على الفيديو قائلة: "فى اللذاذة فعلاً مابيهزرش، ألذ بنى آدم بلا منافس، أجدع صاحب بلا منازع، أطيب أخ ومعرفته مكسب لأى حد مفيش كلام، باختصار أنه عيد ميلاد أكرم حسنى يا سادة فلنشكر الدنيا على وجود هذا الشخص فيها، كل سنة وأنت ألذ من اللى قبلها".