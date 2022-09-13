شكرا لقرائتكم خبر عن يسري نصرالله ينعي جان لوك جودار: علمني أن أكون حرا مع الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج يسري نصرالله المخرج الفرنسي جان لوك جودار الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم 13 من سبتمبر الجاري عن عمر يناهز الـ 91 عاما، بعد مسيرة فنية خالدة، ونشر صورة للراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "الرجل الذي علمني أنه يمكنك أن تكون حرًا مع الأفلام وبها، وكان "حارس" رائع للسينما، أشعر بالحزن الشديد".

بدأ المخرج جودار أول أعماله بإخراج أفلام قصيرة، وكان أول علم أخرجه هو فيلم وثائقي بعنوان Operation Concrete عام 1955، وكانت أول اعماله في مجال السينما الروائية هو فيلم روائي قصير بعنوان Breathless اصدر عام 1960 وبهذا الفيلم أعاد جودار كتابة قواعد الأفلام السينمائية من جديد، ومع إخراجه لفيلم Alphaville اثبت أنه لا يمكن التنبؤ بخياله فهو خارج عن القواعد المعروفة، ويعد هذا أول فيلم خيال علمي له.

استطاع جودار في فيلمه Masculin Féminin عام 1966 أن يجسد الحركة السياسية والثقافية في عصره، و أخرج فيلم King Lear عن مسرحية من كتابة ويليام شيكسبير و لكن لا يوجد إيجاد أي تشابه بين الفيلم و المسرحية إذ وضع جودار حسه الخاص في الفيلم.

وتخلى جودار في بعض أفلامه عن السردية و التقليدية ومنها Goodbye to Language عام2014 وأضاف لتجربته الاخراجية في هذا الفيلم التصوير بصيغة ثلاثي الابعاد وتألق جودار في هذا العمل بطريقة غير ملحوظة وفقا لموقع collider.

و حصل جودار على العديد من الجوائز تكريما لما قدمه في صناعة السينما ومنها جائزة الأسد الذهبي للمسيرة الفنية في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 1982 وجائزة الأوسكار الشرفية عام 2010 وجائزة ساثرلاند عام 1965 وهى تقدم من معهد الفيلم البريطاني كجائزة سنوية وجائزة الجمعية الوطنية للنقاد السينمائيين لأفضل فيلم وهذا بجانب العديد من الجوائز الأخرى.