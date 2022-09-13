باسم سمرة يشيد بهذه الفنانة : ” رقم واحد في التمثيل في مصر “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - أشاد الفنان ” باسم سمرة ” بالفنانة ” ريهام عبد الغفور ” وتعاونه معها بمسلسل (منعطف خطر) خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” .

حيث أشار باسم سمرة إلى أنه يرى أن الفنانة ريهام عبد الغفور هي رقم 1 في التمثيل بمصر في الوقت الحالي ويعتبرها (وش الخير) عليه على حد وصفه .

فقال : “الأستاذة ريهام عبد الغفور جميلة وأنا بحبها أوي وبعتز بالشغل معاها وبعتبرها رقم واحد في مصر في التمثيل ووش الخير كمان، ممثلة رائعة ” .

وتابع : ” عملت أنا وهي الريان كسرنا الدنيا، عملنا المسلسل ده ماشاء الله عاملين حاجة حلوة أوي وعملت معاها فيلم إسمه الغابة خدنا جوايز أحسن ممثل أنا وهي ” .

يذكر أن مسلسل منعطف خطر تم عرضه مؤخرا على منصة شاهد vip .. وشارك في بطولته : باسم سمرة وريهام عبد الغفور وباسل خياط وسلمى أبو ضيف وغيرهم .. ومن تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود .