الحكم بحبس سامو زين لمدة عامين وغرامة مليون جنيه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:43 مساءً - قضت محكمة جنح التهرب الضريبي يوم أمس الإثنين بمعاقبة الفنان السوري ” أسامة الأبرص ” وشهرته ” سامو زين ” بالحبس لمدة عامين وكفالة 100 ألف جنيه .

وذلك لاتهامه بالتهرب من دفع ضرائب تبلغ قيمتها مليون و300 ألف جنيه مصري حيث قضت المحكمة أيضا بتغريمه نفس قيمة مبلغ التهرب والمصروفات .

وكشفت عريضة القضية رقم 135 لسنة 2022 جنح التهرب الضريبي أن الفنان سامو زين تهرب من سداد مبلغ 1.397.393 جنيها مصريا للضرائب عن تعاملاته من الفترة 2014 حتى 2017 عن نشاط مطرب وممثل وإنتاج فني .