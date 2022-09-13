شكرا لقرائتكم خبر عن 10أعمال بدأت من بنات العم..بيومى فؤاد عضو دائم فى أفلام ومسلسلات أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربط النجم أحمد فهمى علاقة قوية بالفنان بيومى فؤاد سواء كانت في العمل أو في الحياة الشخصية، وذلك يظهر جلياً في تكرار التعاون بينهما، اذ يعد بيومى فؤاد العضو الدائم في كل أعمال أحمد فهمى سواء سينمائية أو تليفزيونية وحتى مسرحية، كما أن بيومى اذا كان لا يشارك بدور بطولة يظهر كضيف شرف.

وعلى مدار السنوات الماضية اجتمع أحمد فهمى وبيومى فؤاد في 10 أعمال كاملة، بدأت بفيلم "بنات العم" عام 2012 حيث ظهر بيومى بدور ضغير لاسيما وأنه كان وقتها غير معروف بشكل كبير للجمهور، وبعدها شارك بيومى في بطولة مسلسل "الرجل العناب" عام 2013، ثم اجتمعا في ثالث عمل وهو فيلم "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014,

استمر تعاون بيومى فؤاد مع أحمد فهمى بعد انفصال الأخير عن شيكو وهشام ماجد وأصبح يقدم بطولات بمفرده، واستعان فهمى ببيومى في أولى أفلامه كبطل بمفرده "كلب بلدى" عام 2016، وفى العام التالى ظهور بيومى كضيف شرف في مسلسل "ريح المدام" الذى قدمه فهمى ومعه أكرم حسنى ومى عمر.

في فيلم "الكويسين" عام 2018 شارك بيومى فؤاد كبطل مع أحمد فهمى خلال أحداث الفيلم، وبعدها شارك بيومى كضيف شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" وظهر بشخصيته الحقيقية، وعاد الثنائى للتعاون مرة أخرى في مسلسل "رجالة البيت" اذ قدم بيومى أحد أدوار البطولة في المسلسل الذى تم عرضه عام 2020.

واستعان أحمد فهمى بـ بيومى فؤاد في أولى تجاربه المسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها العام الماضى في السعودية، ويعد فيلم "مستر اكس" الذى يصوره أحمد فهمى حالياً آخر الأعمال التي تجمه ببيومى فؤاد الذى يظهر كضيف شرف في الفيلم الذى يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور وعدد من ضيوف الشرف.



بيومى فؤاد واحمد فهمى