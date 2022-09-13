"هاني شاكر إداري فاشل".. حلمي بكر يهاجم نقيب الموسيقيين السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شن الملحن حلمي بكر، هجوما حادًا ضد الفنان هاني شاكر "نقيب المهن الموسيقية"، بسبب الفترة التي قضاها في مجلس نقابة المهن الموسيقية، قبل تقديمه إستقالته في يونيو الماضي.

بكر، الذي حرص على الذهاب بصحبة الفنان مصطفى كامل، إلى نقابة المهن الموسيقية للترشح على منصب "النقيب"، وجه اتهامات حادة إلى الفنان هاني شاكر، خلال ظهوره في برنامج " et بالعربي".

الملحن الكبير، قال ،:" هاني شاكر مطرب عظيم لكن إداري فاشل، والفن الغنائي الهابط الموجود حاليا إيه سببه؟ التصاريح اللي أعطوها للبعض، وما خفي كان أعظم".

وعن دعمه الفنان مصطفى كامل، الذي ترشح للانتخابات على منصب النقيب، تحدث حلمي بكر، وقال ،: "هو أصلح واحد لهذا المكان، وما يجري عملية تفتيت للأصوات بدخول البعض للانتخابات دون أن يكون لهم شعبية أو كيان".

مجلس نقابة المهن الموسيقية، بدأ الأحد الماضي، تلقي طلبات الترشح للانتخابات على منصب النقيب،وشهد اليوم الأول، تقدم 5 مرشحين، هم الفنان مصطفى كامل، المايسترو مصطفى حلمي امين،المايسترو علي الشريعي، د,علاء سلامة "وكيل المجلس الحالي"، وشريف حمدي "أستاذ كلية التربية الموسيقية".