بعد اتهامه أحمد السقا.. مؤلف "الجزيرة" يرد على باسم سمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى محمزة:

كشف المخرج محمد دياب "مؤلف فيلم الجزيرة"، حقيقة تدخل بطل الفيلم الفنان أحمد السقا، في حذف دور الفنان باسم سمرة، وإبعاده عن المشاركة في الجزء الثاني من العمل.

دياب، رد على التصريحات التي أدلى بها الفنان باسم سمرة، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، عن دور الفنان أحمد السقا، في إبعاده عن العمل، وعبر صفحته في موقع فيس بوك، كتب،:"الموهوب باسم السمره صرح أن النجم أحمد السقا هو اللي ورا موته في فيلم الجزيره واستبعاده من الجزء التاني".

وتابع،:"كمؤلف لفيلم الجزيره شهادتي أن أحمد السقا عمره ما تدخل في حرف في السيناريو، مخرج الفيلم الأستاذ شريف عرفة معندوش نجوم يفرضوا رأيهم، ولا حتى يتدخلوا في العمل".

دياب، أضاف،:" شخصية (حسن) اللي لعبها باسم السمره مستوحاه من شخصيه حقيقيه ماتت في الحقيقه وده سبب إني اخترت أموت الشخصيه، اللي متفق فيه مع باسم انه ممثل عبقري ويستحق أكتر من النجومية والنجاح اللي هو فيه".

الفنان باسم سمرة، خلال حواره في برنامج "واحد من الناس"، قال : "عدد كبير من أفلامي انتهت بوفاتي، وفيلم (الجزيرة) نجح بشدة وكان مشهد قتلي وأنا أقود السيارة، ولو كنت موجود في الجزء الثاني كنت هعمل قلق ليهم وكانوا هيقعدوا في البيت وأنا أشطر من أحمد السقا".

وأوضح: "في البداية لم يكن يعرف أحد بأن هناك جزء ثاني لفيلم الجزيرة، ولكن كانت لي تجربة في فيلم آخر مع أحمد السقا وهو فيلم (إبراهيم الأبيض) وبعدما قدمت بعض المشاهد وانتهيت من تقديم دوري وأخدت مني مجهود كبير تم حذفها، وعدم مشاركتي في العمل وأعتقد أن السبب أحمد السقا، وعندما سألته قالي (أنا مالي هو أنا المخرج، وسألت مروان حامد المخرج قالي الجرافيك لم يظهر بالشكل المطلوب لأنه كان مشهد صعب ومركب فى وسط الخناقة وأنا بقفز من الدور السابع".