شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الفرنسى العالمى جان لوك جودار عن عمر 91 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المخرج الفرنسى السويسرى جان لوك جودار، الذى كان شخصية رئيسية فى حركة Nouvelle Vague، وهى حركة صناعة الأفلام التى أحدثت ثورة فى السينما فى أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، عن عمر ناهز 91 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية.



جان لوك جودار

اشتهر جودار بأسلوبه فى التصوير الفوتوجرافى، كما ترك بصمته بسلسلة من الأفلام المسيسة بشكل متزايد فى الستينيات، وله أفلام مثل Film Socialisme وGoodbye، وغيرها من الأعمال المهمة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian".

ولد جودار في باريس عام 1930، ونشأ وذهب إلى المدرسة في نيون، على ضفاف بحيرة جنيف في سويسرا، وبعد عودته إلى باريس بعد إنهاء دراسته في عام 1949، وجد جودار موطنًا طبيعيًا فى "نوادي السينما" الفكرية التى ازدهرت في العاصمة الفرنسية بعد الحرب.

وبعد أن التقى جودار أمثال الناقد أندريه بازين وزملائه المخرجين، بدأ جودار الكتابة للمجلات السينمائية الجديدة، بما في ذلك مجلات بازين التي ستصبح مؤثرة قريبًا.

ودافع جودار عن صناعة أفلام هوليوود التقليدية وروج لأمثال هوارد هوكس وأوتو بريمينجر على شخصيات أكثر عصرية، وكان لدى جودار تقديس لهامفري بوجارت، وهو الشيء الذي ظهر في أول فيلم له، Breathless، والذي طرح في عام 1960.