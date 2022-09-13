شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها أماليا: نورتي قلبى وحياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة حنان مطاوع، بعيد ميلاد ابنتها أماليا، ونشرت حنان صور تجمعها بوالدتها النجمة سهير المرشدى وزوجها من الاحتفال عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت حنان، قائلة:" العمر بيتحسب بلحظات السعادة اللي بنعيشها ومن أعظمها يوم ما نورتي قلبي وحياتي ،ربنا يسعد كل الناس ويرزق كل مشتاق ويحفظلنا كل حبايبنا أمين ، أماليا ️3سنين".



حنان مطاوع و زوجها



حنان مطاوع و والدتها سهير المرشدى



حنان مطاوع

ومن ناحية آخرى ينافس فيلم "قابل للكسر" بطولة الفنانة حنان مطاوع على جائزة الفيبرسي في مهرجان العالم بالهند في دورته الأولى.

الفيلم بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبد الفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضًا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، وتدور أحداثه حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها.