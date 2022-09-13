شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين و غادة عادل وسلمى أبو ضيف يهنئون هند صبرى على " فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن، النجمة هند صبرى على فيلمها الجديد " فضل و نعمة"، متمنين لها المزيد من النجاح و التوفيق، حيث كتب النجم ظافر العابدين، قائلا:" مبروك"، وقالت النجمة غادة عادل:" مبروووك"، وكتبت الفنانة سلمى أبو ضيف "تحفة"، وهنأتها الفنانة هدى المفتى قائلة:" مبروك حبيبتى".



هند صبرى

وكانت شركة "سينرجى فيلمز" طرحت أفيش فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى وهند صبرى، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم "فضل ونعمة" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم.

من ناحية أخرى، تصور النجمة هند صبرى مشاهدها في مسلسل "مهب الريح"، الذى تقدم بطولته مع الفنانون إياد نصار وماجد المصرى وهدى المفتى، من إخراج أحمد خالد موسى.