شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ.. ليالى الحلمية والشهد والدموع أبرز مسلسلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الإثنين وفاة المخرج إسماعيل عبد الحافظ الذى ترك بصمة فى الدراما التليفزيونية، ومسلسلاته تعتبر تراث الدراما فى وقتنا الحالى، وبالأخص المسلسلات التى كتبها الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، حيث شكلا سويا ثنائيا ناجحا، وعمل مع كتاب آخرين مثل محمد صفاء عامر ووحيد حامد وغيرهم، ومن أبرز المسلسلات التى أخرجها إسماعيل عبد الحافظ

الشهد والدموع

تم عرض المسلسل فى جزأين، ويدور حول الظلم الذى جسده يوسف شعبان الذى أخذ حق أخيه الذى لعب دوره محمود الجندى فى الميراث ما تسبب فى موته من الحسرة، ولكن قررت زوجة أخيه أن تنتقم وأن تربى أبناءها ليكونوا على أفضل حال وأنتج الجزأ الأول عام 1983.



الشهد والدموع

ليالى الحلمية

العمل الملحمى الذى استطاع أن يضم عددا كبيرا من النجوم فى عمل واحد مثل يحيى الفخرانى وصفية العمرى وصلاح السعدنى وحسن يوسف وغيرهم من النجوم، حيث زاد عدد الممثلين إلى 300 ممثل لذلك استمر المسلسل لخمسة أجزاء، حيث تناول فترة مصر من عصر الملك فاروق إلى مطلع التسعينات.





العائلة

وهو من بطولة الممثل الراحل محمود مرسى الذى قدمه عام 1994 وكتبه السيناريست وحيد حامد ، حيث رصد هذا المسلسل بدايات ظهور الجماعات الإرهابية فى مصر واستغلالهم لمشاكل الفقر لجذب الفقراء وانجرافهم خلف تفكيرهم المتطرف.





بطولة صابرين، حسن حسنى، خيرية أحمد، هشام سليم، منى زكى، ميرنا المهندس، طارق لطفى، ماجدة الخطيب ، وتدور أحداثه حول عائلة اتسمت باختلاف شخصياتها، وتسبب ذلك في عدم وجود رابط أسرى بينهم .



اهالينا

امرأة من زمن الحب

وهو أحد أهم الأعمال الاجتماعية التى ترصد مشاكل الشباب فى مرحلة المراهقة فى عصر الانفتاح، وكيف تحاول المرأة الصعيدية "سميرة أحمد" مواجهة هذه المشاكل، بعد أن أسند والدهم تربية الأبناء إليها، وشهد هذا المسلسل الظهور الأول للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم عبد العزيز.





الأصدقاء

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث أصدقاء مختلفين عن بعض، أحدهم عالم فيزياء والآخر مراكبى والثالث قاضى بالمحكمة، ورغم هذا الاختلاف تربطهم علاقة صداقة قوية من بطولة صلاح السعدنى ومحمد وفيق وفاروق الفيشاوى وصفية العمرى وهالة فاخر.





وهو من بطولة فاروق الفيشاوى وسمية الألفى ونبيل الحلفاوى وتوفيق عبدالحميد ولوسى، يروى قصة سيد كناريا الذى دخل السجن فى قضية تزوير أموال، ويخرج بعد سنوات ليجد طليقته تزوجت من صديقه، اللذان زورا شهادة ميلاد ابنه، ويصارع لاسترداد أبنه.



كناريا وشركاه

عفاريت السيالة

وتم إنتاج هذا المسلسل عام 2004 وضم مجموعة كبيرة من الأسماء مثل عبلة كامل وصفية العمرى وأحمد الفيشاوى وحسن حسنى وغيرهم من الأسماء، وتدور معظم أحداثه فى أحياء الإسكندرية الفقيرة، ونجد الشاب مغاورى "أحمد الفيشاوى" الذى تولت خالته "عبلة كامل" مسئولية تربيته بعد وفاة شقيقتها، ويظهر والده فجأة بعد سنوات، وتتغير حياتهم وينتقول للعيش فى حياة الرفاهية، ويبدأ الصراع بين عائلة مغاورى وعائلة زوجة والده التى تترأسها صفية العمرى.



عفاريت السيالة

حدائق الشيطان

وهو أول عمل مصرى يجسده الفنان السورى جمال سليمان والذى يلعب دور مندور أبو الدهب شخصية متسلطة، أهل البلد يخافون منه، ويتاجر فى المخدرات ويزرع الحشيش وأستطاع أن يجعل مكان زراعة الحشيش قلعة محصنة حتى لا يجرؤ أحد الاقتراب منها، ويتزوج من سمية الخشاب وهى الوحيدة التى تصدت له.

المصراوية

مسلسل من جزأين تدور أحداثه فى قرى الفلاحين، والعمدة "فتح الله" وعلاقته بوالته وأخواته وزوجاته ، ولعب الدور في الجزأ الأول الفنان هشام سليم والجزأ الثانى لعبه الراحل "ممدوح عبد العليم".



