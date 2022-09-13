شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي ميلان الإيطالي سعيها من أجل تحصين بعض اللاعبين من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة في ظل العروض التي يتم تقديمها لنجوم الفريق بعد تألقهم في الفترة الأخيرة.

ميلان يرغب في تجديد عقد نجم الفريق

ووفقا لما نشره موقع كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة ميلان ترغب في تجديد عقد لبيير كالولو مدافع الفريق في ظل اهتمام بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الماضي.

وأكد الموقع بأن عقد اللاعب حاليا يمتد حتى صيف 2025 ويتقاضى 400 ألف يورو سنويا، إلا أن الإدارة ترغب في تعديل عقده وتمديده في الفترة الحالية.

وتتفاوض إدارة ميلان الإيطالي في الوقت الحالي على المقابل المادي للنجم الإيطالي خلال العقد الجديد حيث عرض الفريق حصول اللاعب على 1.2 مليون يورو سنويا، فيما طالب اللاعب الحصول على 1.5 مليون يورو.

نجم ميلان يوافق على تجديد عقده

وأضاف الموقع بأن الطرفان قد وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض واقترب عملية التجديد من الحسم خلال الأشهر المقبلة والتوقيع على العقود الجديدة.

وأختتم الموقع الإيطالي تقريره بأن اللاعب أبدى رغبته بشكل كبير بالبقاء داخل صفوف الروسونيري والاستمرار داخل الفريق الإيطالي.