شكرا لقرائتكم خبر عن ليزو تفوز بجائزة إيمي أفضل برنامج مسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد حفل توزيع جوائز Emmy في دورته الـ74 والتي تقام على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، فوز ليزو بجائزة إيمي أفضل برنامج مسابقات عن Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls.

وشهد الحفل حضور زيندايا و تريفور نوح و جوليا جارنر و كريسي تيجن، التي ظهرت عليها علامات الحمل بصحبة زوجها جون ليجند ورايتشل بروسنهان و ويل بولتر ونيكولاس هولت وبن ستيلر وألكسندرا داداريو وأندرو جارفيلد وإيل فانينج و هويون جونج ولي جونج جاي بطلي Squid Game إضافة إلى الممثلة لافيرن كوكس والنجمة سيلينا جوميز.

وانطلقت فعاليات افتتاح جوائز Emmy يوم 3 من سبتمبر وشهد حفل الافتتاح، حصول عدة فنانين على جوائز حفل الايمي منهم المغنية العالمية أديل في فئة أفضل صوت مميز، والممثل الراحل شادويك بوسمان على أفضل أداء صوتي في فيلم الانيميشن "What If"، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما على جائزة أفضل راوي عن مسلسل "Our Great National Parks".