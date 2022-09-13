شكرا لقرائتكم خبر عن أماندا سيفريد أفضل ممثلة وجينيفر كوليدج أفضل ممثلة مساعدة بحفل جوائز Emmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل توزيع جوائز Emmy في دورته الـ74 والتي تقام على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، فوز جينيفر كوليدج بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني عن دورها في The White Lotus، فيما فازت أماندا سيفريد بجائزة أفضل ممثلة في عمل محدود عن دورها فى The Dropout.

وشهد الحفل حضور زيندايا و تريفور نوح و جوليا جارنر و كريسي تيجن والتي ظهرت عليها علامات الحمل بصحبة زوجها جون ليجند ورايتشل بروسنهان و ويل بولتر ونيكولاس هولت وبن ستيلر وألكسندرا داداريو وأندرو جارفيلد وإيل فانينج و هويون جونج ولي جونج جاي بطلي Squid Game إضافة إلى الممثلة لافيرن كوكس.

وانطلقت فعاليات افتتاح جوائز Emmy يوم 3 من سبتمبر وشهد حفل الافتتاح، حصول عدة فنانين على جوائز حفل الإيمي منهم المغنية العالمية أديل في فئة أفضل صوت مميز، والممثل الراحل شادويك بوسمان على أفضل أداء صوتي في فيلم الأنيميشن "What If"، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما على جائزة أفضل راوي عن مسلسل "Our Great National Parks".