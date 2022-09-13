شكرا لقرائتكم خبر عن شيريل لي رالف وبريت جولدستاين أفضل ممثلة وممثل مساعد في عمل كوميدي بحفل جوائز Emmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل توزيع جوائز Emmy في دورته الـ74 والتي تقام على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، فوز شيريل لي رالف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي عن دورها في Abbott Elementary، فيما فاز بريت جولدستاين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في Ted Lasso.

وشهد الحفل حضور زيندايا و تريفور نوح و جوليا جارنر و كريسي تيجن والتي ظهرت عليها علامات الحمل بصحبة زوجها جون ليجند ورايتشل بروسنهان وويل بولتر ونيكولاس هولت وبن ستيلر وألكسندرا داداريو وأندرو جارفيلد وإيل فانينج و هويون جونج ولي جونج جاي بطلي Squid Game إضافة إلى الممثلة لافيرن كوكس.

وانطلقت فعاليات افتتاح جوائز Emmy يوم 3 من سبتمبر وشهد حفل الافتتاح، حصول عدة فنانين على جوائز حفل الايمي منهم المغنية العالمية أديل في فئة أفضل صوت مميز، والممثل الراحل شادويك بوسمان على أفضل أداء صوتي في فيلم الانيميشن "What If"، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما على جائزة أفضل راوي عن مسلسل "Our Great National Parks".