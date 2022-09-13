سهير رمزي تنفي تعاقدها بشكل رسمي على مسلسل الهلالية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

كشفت الفنانة سهير رمزي عن عدم تعاقدها بشكل رسمي على العمل في مسلسل الهلالية، ومن المفترض المشاركة في المسلسل بعد الانتهاء من كتابته بشكل نهائي.

وقالت سهير رمزي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مسلسل الهلالية لسه بيتكتب علي الورق، وهو أكثر من 60 حلقة، وأنا لازم اقرأ الحلقات كاملة مرة واحدة".

وواصلت: "حتى الآن لم يصلني غير جزء بسيط من كتابة الحلقات، وعرفت من خلاله إني هقدم دور صعيدية، ولو وافقت على العمل بشكل نهائي في المسلسل ستكون تجربة جديدة بالنسبة لي على مدار حياتي في عالم الفن.

وأوضحت: "حتى الآن لم اتعاقد بشكل رسمي على العمل في مسلسل "الهلالية"، ولو اتفقنا هكون مبسوطة جدا اني هقدم دور مختلف على مدار مسيرتي الفنية".

وقالت سهير رمزي في تصريح سابق لـ"الخليج 365": "متفقناش ماديًا على العمل في مسلسل أرواح خفية ونفت تماما تعاقدها ومشاركتها في المسلسل، وأن خبر تعاقدها ومشاركتها المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأضافت رمزي: "حاليا أنا في نزهة صيفية، ولسه معنديش فكرة عن مشاركتي في اي عمل قادم بشكل رسمي".

يذكر أن أخر أعمال سهير رمزي مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وهو بطولة هاني رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور، دنيا ماهر، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية وتكون من 30 حلقة، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي.