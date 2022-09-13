باسم سمرة في تصريح صادم عن احمد السقا: “انا اشطر منه بكثير”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:54 صباحاً - هاجم الفنان المصري باسم سمرة، مواطنه وزميله الفنان أحمد السقا، قائلا “أنا أشطر من أحمد السقا”.

وتابع باسم، خلال حواره ببرنامج “واحد من الناس”: “عدد كبير من أفلامي انتهت بوفاتي، وفيلم (الجزيرة) نجح بشدة وكان مشهد قتلي وأنا أقود السيارة، ولو كنت موجود في الجزء الثاني كنت هعمل قلق ليهم وكانوا هيقعدوا في البيت وأنا أشطر من أحمد السقا”.

وأوضح: “في البداية لم يكن يعرف أحد بأن هناك جزء ثاني لفيلم الجزيرة، ولكن كانت لي تجربة في فيلم أخر مع أحمد السقا وهو فيلم (إبراهيم الأبيض) وبعدما قدمت بعض المشاهد وانتهيت من تقديم دوري وأخدت مني مجهود كبير تم حذفها، وعدم مشاركتي في العمل وأعتقد أن السبب أحمد السقا، وعندما سألته قالي (أنا مالي هو أنا المخرج، وسألت مروان حامد المخرج قالي الجرافيك لم يظهر بالشكل المطلوب لأنه كان مشهد صعب ومركب فى وسط الخناقة وأنا بقفز من الدور السابع”.

وأضاف، أن فيلم “الجزيرة” حقق نجاحا كبيرا ولا سيما شخصية “حسن” بالفيلم مع شخصية محمود ياسين نجحوا أكثر من شخصية أحمد السقا.

وأشار إلى أنه يوم عرض فيلم “إبراهيم الأبيض” في الأوبرا وحفل الافتتاح للفيلم، أبلغوني بحذف مشاهدي ولم أحضر الافتتاح وكانت صدمة بالنسبة لي.