شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا جارنر وماثيو ماكفادين أفضل ممثلة وممثل مساعد فى حفل جوائز Emmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل توزيع جوائزEmmy في دورته الـ74 والتي تقام على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، فوز فازت الممثلة جوليا جارنر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، عن دورها في Ozark ، فيما فاز ماثيو ماكفادين بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن مسلسل Succession

وشهد الحفل حضور زيندايا و تريفور نوح و جوليا جارنر و كريسي تيجن والتي ظهرت عليها علامات الحمل بصحبة زوجها جون ليجند ورايتشل بروسنهان و ويل بولتر ونيكولاس هولت وبن ستيلر وألكسندرا داداريو وأندرو جارفيلد وإيل فانينج و هويون جونج ولي جونج جاي بطلي Squid Game إضافة إلى الممثلة لافيرن كوكس.

وانطلقت فعاليات افتتاح جوائز Emmy يوم 3 من سبتمبر وشهد حفل الافتتاح، حصول عدة فنانين على جوائز حفل الايمي منهم المغنية العالمية أديل في فئة أفضل صوت مميز، والممثل الراحل شادويك بوسمان على أفضل أداء صوتي في فيلم الانيميشن "What If"، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما على جائزة أفضل راوي عن مسلسل "Our Great National Parks".