شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل كيتون أفضل ممثل عن Dopesick وموراى بارتليت أفضل ممثل مساعد بجوائز Emmy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل توزيع جوائزEmmy في دورته الـ74 والتي تقام على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، فوز مايكل كيتون أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي محدود عن مسلسل Dopesick، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد موراي بارتليت عن دوره في The White Lotus.

وتضم القائمة، الترشيحات للجوائز الممثل ويل ارنيت، الممثلة أنجيلا باسيت، الممثلة فانيسا باير، المغنية كيلي كلاركسون، الممثلة أريانا ديبوز، الممثل تاي ديجز، الممثلة هانا اينبيندير، المغنية سيلينا جومز، الممثلة ماريسكا هارجيتاي، وابطال مسلسل "Squid Game " الممثلة هويون جونج، الممثل لي جونج جاي والمقدم جيمي كيميل، الممثل دييجو لونا، الممثل كريستوفر ميلوني، الممثل سيث مايرز، الممثلة آيمي بولر، الممثلة مولي شانون، الممثلة جين سمارت، الممثلة كيري واشنطن والممثلة ناتالي زي.

وانطلقت فعاليات افتتاح جوائز Emmy يوم 3 من سبتمبر وشهد حفل الافتتاح، حصول عدة فنانين على جوائز حفل الايمي منهم المغنية العالمية أديل في فئة أفضل صوت مميز، والممثل الراحل شادويك بوسمان على أفضل أداء صوتي في فيلم الانيميشن "What If"، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما على جائزة أفضل راوي عن مسلسل "Our Great National Parks".