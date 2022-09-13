شكرا لقرائتكم خبر عن زيندايا وجوليا جارنر على سجادة حفل جوائز Emmy وعلامات الحمل تظهر على كريسي تيجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سجادة حفل توزيع جوائز Emmy في دورته الـ74 والتي تقام على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، حضور زيندايا و تريفور نوح و جوليا جارنر و كريسي تيجن والتي ظهرت عليها علامات الحمل بصحبة زوجها جون ليجند ورايتشل بروسنهان.

وتضم القائمة، الترشيحات للجوائز الليلة الممثل ويل ارنيت، الممثلة أنجيلا باسيت، الممثلة فانيسا باير، المغنية كيلي كلاركسون، الممثلة أريانا ديبوز، الممثل تاي ديجز، الممثلة هانا اينبيندير، المغنية سيلينا جومز، الممثلة ماريسكا هارجيتاي، وابطال مسلسل "Squid Game " الممثلة هويون جونج، الممثل لي جونج جاي والمقدم جيمي كيميل، الممثل دييجو لونا، الممثل كريستوفر ميلوني، الممثل سيث مايرز، الممثلة آيمي بولر، الممثلة مولي شانون، الممثلة جين سمارت، الممثلة كيري واشنطن والممثلة ناتالي زي.

وسيتم توزيع جوائز في فئات مختلفة كفئة أفضل ممثل كوميدي وأفضل ممثلة كوميدية، أفضل مسلسل درامي، وسيتم تكريم العديد من ضيوف الشرف الذين شاركوا في مختلف الأعمال الفنية وفي العديد من الفئات الأخرى.

وانطلقت فعاليات افتتاح جوائز Emmy يوم 3 من سبتمبر وشهد حفل الافتتاح، حصول عدة فنانين على جوائز حفل الايمي منهم المغنية العالمية أديل في فئة أفضل صوت مميز، والممثل الراحل شادويك بوسمان على أفضل أداء صوتي في فيلم الأنيميشن "What If"، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما على جائزة أفضل راوي عن مسلسل "Our Great National Parks".



زيندايا