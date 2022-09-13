شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك الخميس 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب وائل الفشنى حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجارى الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم الفشني خلال الحفل عددا كبيرا من أهم أغانيه وتترات المسلسلات التي قام بغنائها، من بينها "الأقصر بلدنا" التي شارك بها حفل افتتاح طريق الكباش"، "سافر حبيبي، كنت فين يا وعد، وحياتك يا حبيبي، يا مسهرني، في قلبي غرام" وغيرها.

وشارك وائل الفشنى الأسبوع الماضى في احتفالية تكريم النجم الكبير يحيى الفخرانى، والتي أقامها ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبوالنجا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث قدم الفشنى أغنية "عمار يا إسكندرية" تتر مسلسل زيزنيا بطولة يحيى الفخرانى، وعقب انتهاء الأغنية وجه الفشنى الشكر والتحية للفخرانى لاختياره له ليغنى أمامه فى احتفالية الملتقى.

وحل وائل الفشنى مؤخراً ضيفاً على برنامج "بيت للكل" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، وكشف، عن رأيه في اغاني المهرجانات، قائلا: مفيش حاجة اسمها موسيقى مهرجانات، فكلمة مهرجانات يعنى Festival، يعنى أيه موسيقى مهرجانات، أحنا مصر مفيش زيها في العالم، لافتا إلى أنه ليس ضد تلك النوعية من الموسيقى اللى فيها رقص على اعتبار أنها لحظة في فرح وانتهى الأمر، ولكن عليهم ان يختاروا الكلمات التي يغنوها للجمهور.

ورفض الفشني، فكرة أن التريند القائم على عدد المشاهدات للأغانية على مواقع التواصل الاجتماعى، هو مقياس نجاح المطرب أو لأ مضيفا فهناك من قال "شيماء"، وأصبح تريند بعدد مشاهدات كبيرة وأصبح يطلق عليه مطرب، أحنا مصر مفيش زيها في العالم، والفنان المصرى لابد أن يكون مبدع حقيقى وذو صوت مميز .

وشارك وائل الفشني في حفل افتتاح دورة مهرجان جرش للثقافة والفنون الـ 36 في الأردن، والذى أقيمت فعالياته بمشاركة أردنية وعربية ودولية، وتقام فعاليات المهرجان تحت شعار نورت ليالينا في المدينة الأثرية في جرش على المسرحين الجنوبي والشمالي .