مي العيدان تصف اصالة بـ “أم كرش” وتقارنها بـ نيكول سعفان!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:45 صباحاً - اعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر صورة كانت قد نشرتها عارضة الأزياء نيكول سعفان، ظهرت فيها مع المخرج المصري طارق العريان، خلال احتفالها بعيد ميلاده.

وعلقت مي العيدان على الصورة مقارنة بين طليفة طارق العريان الفنانة السورية اصالة وعارضة الازياء نيكول سعفان قائلة “عيد ميلاد سعيد للمخرج المميز والرائع طارق العريان”.

وتابعت “والله احلى عيد ميلاد مع الجميله نيكول سعفان. . الله لا يحرم الحبايب من بعض”.

وختمت مي العيدان كلامها بالقول “دي الستات مش الكائنات ام كرش”.

وكانت نيكول سعفان قد نشرت الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت كاتبة: “عيد ميلاد سعيد للفريد من نوعه.. العيش معك نعمة، ها هي صورنا من مغامراتنا معًا في عيد ميلادك”.