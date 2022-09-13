شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك بشنب ولوك ثلاثيناتي في فيلم Amsterdam قبل عرضه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة عن مجموعة من البوسترات لأبطال فيلم Amsterdam، ويظهر على البوسترات النجم المصري العالمي رامي مالك بشنب ولوك ثلاثيناتي، وأيضا مارجوت روبي و أنيا تايلور جوي و روبرت دي نيرو و زوي سالدانا، وذلك قبل عرضه في 7 أكتوبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم في الثلاثينيات، ويتتبع الفيلم ثلاثة أصدقاء شهدوا جريمة قتل، وأصبحوا مشتبه بهم، ويكشفون عن واحدة من أفظع المؤامرات في التاريخ الأمريكي.

الفيلم من بطولة كريستيان بيل و مارجوت روبي و أنيا تايلور جوي و روبرت دي نيرو و زوي سالدانا و تيموثي أوليفانت و تايلور سويفت، ومن إخراج ديفيد أو. راسل.

وفي سياق متصل طرحت الشركة المنتجة لفيلم مارجوت روبي وبراد بيت Babylon بوسترات الفيلم، تمهيدا لعرضه في 25 ديسمبر المقبل، وهو الفيلم الذي قام بتأليف وإخراجه داميان شازيل، ومن بطولة لي جون لي، وجان سمارت، وجوفان أديبو، ودييجو كالفا مع مارجوت روبي وبراد بيت.