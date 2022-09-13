شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة نبيلة مغنية "البامية شوكتني": جوزت عيالي من شغلي بالغيط وعميت بعد موت جوزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الحاجة نبيلة حكايات من حياتها قبل شهرتها بأغنية "البامية شوكتني" أثناء استضافتها من برنامج "صاحبة السعادة"، مع إسعاد يونس بقولها: "اتعلمت الغنا من أمي، وكنت بشتغل معاها في الغيط، وكنت بسمع منها، ولما كبرت اتجوزت جوزي كان بيحب يعزف على الكمانجة كده، وكنت بروح الحنة مع الستات أغني".

وأضافت الحاجة نبيلة التي عرفت بـ"بلبلة الشرقية": "صرفت على ولادي وجوزتهم من شغلى في الغيط، ولما جوزي تعب وما عرفش يشتغل كنت بشتغل وأجيب في اليوم 60 جنيه علشان علاجه"، وعبرت عن حبها له بقولها: "عميت بعد ما مات، كان هو اللى بيعمل كل حاجة، لكن لما تعب 8 سنين حسيت إني عميت".

وتحدثت الحاجة نبيلة المعروفة بـ"بلبلة الشرقية" عن كواليس إطلاق هذا اللقب عليها أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس بقولها: "الزعيم عادل إمام هو اللى أطلق عليا اللقب ده، ونفسى أشوفه وأشكره بنفسى، وعندي ابن بيغني في الأفراح، والتاني بيعزف كولا".

وكانت الإعلامية إسعاد يونس قد فاجأت جمهور البرنامج من خلال استضافة الحاجة نبيلة المعروف على السوشيال ميديا بأغانيها التي تصدرت التريند في وقت سابق، بفضل صوتها المميز، وموهبتها الغنائية الكبيرة، بأغان عديدة من الفلكلور منها "البامية شوكتني"، حيث قالت إسعاد يونس أنها بصدد مفاجأة ستغني مع فرقة "بنات مصر" والمايسترو محمد عثمان.

وما إن تم عرض الحلقة بعد الفاصل حتى شدت الحاجة نبيلة بأبرز الأغاني بموهبتها الكبيرة وسط تألق كبير من خلالها مثلما يظهر في أحداث الحلقة.

وروت الحاجة نبيلة كواليس فيديوهات الغنائية بقولها: "أنا من زمان وأنا بغني مع امي وهي في الغيط، ولحد دلوقتى وأنا بشتغل في الغيطان اليوم بـ50 جنيها، وفى الخط بتاع القطن أغني، مع البامية أغني، وفى يوم بغني لقيت ابني جه وصورني وأنا بعمل في البامية وبطبخ، وغنيت للبامية والبتنجان".