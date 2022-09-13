شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوسترات فيلم مارجوت روبي وبراد بيت Babylon قبل عرضه في ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم مارجوت روبي وبراد بيت Babylon بوسترات الفيلم، تمهيدا لعرضه في 25 ديسمبر المقبل، وهو الفيلم الذي قام بتأليف وإخراجه داميان شازيل، ومن بطولة لي جون لي، وجان سمارت، وجوفان أديبو، ودييجو كالفا مع مارجوت روبي وبراد بيت.

وفي سياق متصل بدا النجم العالمى براد بيت فى حالة معنوية عالية خلال الدورة الـ79 لمهرجان البندقية السينمائى الدولى، وذلك وسط أخبار تؤكد أن زوجته السابقة النجمية العالمية أنجلينا جولى رفعت عليه دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار بدعوى أنه "سرق" شركة النبيذ الفرنسية الخاصة بهم.

وكانت عدسات المصورين قد رصدت الممثل براد بيت البالغ من العمر 58 عاما ببدلة برتقالية وكاب أبيض مع حقيبة جيتار على ظهره، وهو يصعد على متن طائرة خاصة برفقة أصدقائه، وذلك بالتزامن مع أزمة مع أم أولاده أنجلينا جولى.

وكان الثنائى براد بيت وأنجلينا جولى قد انفصلا بعد تدخل مكتب التحقيقات، حيث فتح تحقيقا بشأن أحداث الخلاف التى حدثت بين الزوجين من شجار جسدى أثناء رحلتهم من فرنسا إلى لوس أنجلوس فى 14 من سبتمبر فى عام 2016 وعرضت الممثلة أنجلينا جولى صور لكدمات على يدها ومرفقها كجزء من التحقيق، وأضافت وفقا لما تناوله موقع ديلى ميل أنها أصيبت فى ظهرها أيضا بسبب ذلك الشجار.

وكانت قد تعرضت للتهديد من براد بيت هى وأبناءها عندما كانوا على متن الطائرة وهذا وفقا لما صرحت به لمكتب التحقيق، وفى 19 من سبتمبر لعام 2016 وقعت جولى ورقة طلاقها من براد بيت بعد علاقة دامت 11عاما وزواج دام عامين وبعدها بدأت معركة الحضانة الخاصة بأطفالها.

وصرح الممثل بأن لديه مشاكل مع الكحول لكنه لم يسئ لأى من أطفاله جسديا وكان هذا عكس ما قالته جولى، حيث إن أطفالها تعرضوا لصدمة نفسية بسبب ما تعرضه له من أذى جسدى بسبب براد بيت.

وارتبط كل من الممثل براد بيت و الممثلة أنجلينا جولى فى عام 2005عندما انفصل براد بيت عن زوجته جينيفر أنيستون، وعُقد قران الاثنين فى عام 2014 فى فرنسا، ورغم كونهما أصبحا عازبين أمام القانون إلا أن مشكلة الحضانة لم تنته.